Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Gartenstraße / Asperger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Opel wollte von der Gartenstraße nach rechts in die Asperger Straße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw der Marke Jaguar, welcher von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Jaguar-Fahrer sowie seine beiden 33-jährigen Mitfahrerinnen leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

