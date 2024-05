Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gartenhausaufbrüche in Aidlingen

Ludwigsburg (ots)

Im Laufe der vergangenen Tage kam es zu mindestens zwei Einbrüchen in Gartenhäuser im Gewann Hochberg, östlich von Aidlingen. In einem am Mittwoch bekannt gewordenen Fall verschaffte sich die Täterschaft Zutritt zu einem Gartenhaus, indem sie ein Fenster zunächst versuchten aufzuhebeln und dann jedoch komplett einschlugen. Entwendet wurde aus dieser Hütte sowohl ein Stromgenerator als auch ein 25-Liter-Kanister Treibstoff. Bei der polizeilichen Spurensuche konnte ein weiterer Einbruch in der Nachbarschaft festgestellt werden, dessen Hüttenbesitzer jedoch noch ermittelt werden muss. Zeugen sowie weitere geschädigte Gartenhausbesitzer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel.: 07031/6970 oder per Email an Sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

