Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch: Bewohner überrascht Täter

Bönen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bönen weitere Zeugen.

Ein unbekannter Täter war am Montag (25.11.2024) gegen 17.55 Uhr über die Terrasse in das Haus an der Gartenstraße eingedrungen. Was er nicht ahnte: der Bewohner befand sich im ersten Obergeschoss. Dieser hatte Licht im Flur vor seinem Schlafzimmer bemerkt. Die unbekannte Person leuchtete mit einer Stirnlampe direkt in den Raum und ergriff beim Bemerken des Bewohners die Flucht.

Die gesuchte Person wird folgendermaßen beschrieben:

- Ca. 185-190 cm groß - Normale Statur - Männlich

Entwendet wurde nichts.

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe: wer etwas Verdächtiges bemerkt? Bitte an die Polizei in Kamen wenden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell