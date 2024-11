Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Bauwagen auf Baustelle und in Fußballvereinsheim in Ergste

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (22.11.2024), 13.00 Uhr und Montag (25.11.2024), 07.00 Uhr in einen Bauwagen auf einem Baustellengelände am Bürenbrucher Weg in Schwerte-Ergste eingedrungen. Außerdem hatten die Unbekannten es auf das nebenstehende Gebäude eines Fußballvereins abgesehen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt - entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich nichts.

Zeugen, die Verdächtiges rund um die Baustelle und das Vereinsheim bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell