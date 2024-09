Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit leichtverletzter Rollerfahrerin in Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 11.09.2024 gegen 20:05 Uhr verlässt ein derzeit unbekannter Verursacher in Gronau, Ladestraße, den dortigen Parkplatz der Rossmann-Filiale und biegt von diesem nach links auf die Ladestraße ab. Hierbei übersieht er die Vorfahrt einer 18-jährigen Motorroller-Fahrerin aus Banteln, welche die Ladestraße in westlicher Richtung (Ortsumgehung) befährt. Die Motorroller-Fahrerin muss daraufhin stark abbremsen und stürzt mit ihrem Fahrzeug. Bei dem Sturz zieht sie sich leichte Verletzungen zu, weiterhin entsteht an dem Motorroller Sachschaden von geschätzt 700 Euro. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen weißen Pkw (Limousine) der Marke BMW mit einem Kennzeichen der Stadt Hamburg ("HH") handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

