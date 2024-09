Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(bra) Am 09.09.2024, zwischen 14:30 Uhr und 15:50 Uhr, kam es in der Straße Perkwall vor der Hausnummer 5 in Alfeld zu einer verkehrsunfallflucht. Dabei wurde der linke Außenspiegel des dort rechtmäßig geparkten PKW beschädigt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell