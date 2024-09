Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Angebliche Wasserwerker entwenden Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 10.09.2024 wurde einem älteren Ehepaar Schmuck aus der Wohnung im Stadtfeld in Hildesheim gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es gegen 10:35 Uhr an der Tür der Senioren. Nachdem der Senior die Tür geöffnet hatte, stellten sich zwei Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und gaben an, im Auftrag die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Nachdem den Unbekannten Zutritt gewährt wurde, suchten sie mit dem Ehepaar verschiedene Räume auf. Dabei gelang es einem Täter für wenige Augenblicke unbeaufsichtigt zu sein. Kurz darauf verließen beide fluchtartig die Wohnung, liefen in Richtung Sauteichsfeld davon und das Ehepaar stellte fest, dass ihnen Schmuck gestohlen wurde.

Die Tatverdächtigen beschrieben sie wie folgt:

Täter 1:

- ca. 30 Jahre

- kurze schwarze Haare

- schwarze Kappe

- "Schnauzer" Bart

- schwarze Hose und T-Shirt

Täter 2:

- ca. 25 Jahre

- längere, nach hinten gegelte, schwarze Haare

- glattrasiert

Zeugen, die zu den Tatverdächtigen Angaben machen können oder verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell