POL-PDLU: Einbrecher verursachen hohen Schaden

Böhl-Iggelheim (ots)

Hohen Schaden verursachten Einbrecher am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Eisenbahnstraße. Unter anderem drangen sie gewaltsam in einen Baucontainer ein. Aus diesem wurden verschiedenste Werkzeuge entwendet. Der Zugang zu einem weiteren Baucontainer wurde zunächst durch ein ca. 800 kg schweres Krangewicht verhindert. Um an den Container zu kommen, wurde dieses Gewicht umgekippt, so dass dieser ebenfalls beschädigt wurde. Auch in einen Rohbau, in dem weiteres Werkzeug gelagert war, wurde gewaltsam eingedrungen, ob hier etwas entwendet wurde ist noch unklar. Darüber hinaus wurde von der unbekannten Täterschaft eine Kabeltrommel für einen Kran und für eine Baumaschine entwendet. Insgesamt durch ein Schaden in einer unteren fünfstelligen Höhe entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

