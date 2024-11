POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Frank Ellerkmann

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (22.11.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Plas" in Werne-Stockum-Horst eingedrungen. Nachdem sie zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr sämtliche Räume durchwühlt hatten, flüchteten sie augenscheinlich in Richtung Alte Herberner Straße. Laut Zeugenaussagen wurde ein Pkw gesehen, der in Richtung ...

