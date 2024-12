Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Kontrolle über Auto verloren

Abseits der Fahrbahn endete die Fahrt am Montag bei Muttensweiler.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr der 32-Jährige mit seinem Ford von Reute in Richtung Muttensweiler. Eigenen Angaben war er wohl flott unterwegs. In einer Kurve soll ihm ein schwarzer Mercedes entgegen gekommen sein. Der soll etwas zu weit zur Straßenmitte gefahren sein. Der 32-Jährige geriet daraufhin nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Ford schleuderte über die Fahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Im Wald stieß der Ford gegen einen Baum. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden an dem total beschädigten Auto wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

