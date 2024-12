Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rotlicht missachtet

Am Montag fuhr eine Autofahrerin in Göppingen bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Um 12.35 Uhr war ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer von Faurndau in Richtung Göppingen unterwegs. Der Mann bog an einer Ampel nach links in Richtung Lehlestraße ab. Dabei kam es zum Unfall mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin. Die 40-Jährige kam aus Richtung Göppingen und war in Richtung Faurndau unterwegs. Durch die Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Durch Zeugen konnte ermittelt werden, dass der Abbieger zur Unfallzeit an der Ampel Grün hatte und ordnungsgemä abbog. Der Sachschaden am VW wird auf 15.000 Euro, der am Mercedes auf 45.000 Euro geschätzt.

