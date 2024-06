Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Autofahrer am vergangenen Donnerstag gegen 9:25 Uhr einen Mercedes, der auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Straße "Am Bahndamm" parkte, offenbar beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke beschädigt. Anschließend soll sich der Fahrer eines goldbraunen Nissans unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, insbesondere eine unbekannte Zeugin, die den Unfall offenbar beobachtet hatte, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 zu melden.

/ph

