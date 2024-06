Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt 50.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 462 in Höhe des Unimog-Museums. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer überholte in Richtung Gaggenau mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit einen 34-jährigen Ford-Fahrer. Er überfuhr dabei eine Sperrfläche und verlor die Kontrolle über den Mercedes. Dieser prallte zunächst gegen den gerade überholten Pkw und kurz darauf in einen LKW. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. /st

