Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann bespuckt Bundespolizisten

Mannheim (ots)

In der Nacht auf Samstag (25. Januar) hat ein 40-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof Bundespolizisten bespuckt und körperlich angegriffen. Zuvor hielt sich der Mann in einem Schnellrestaurant auf.

Gegen 1 Uhr befand sich der deutsche Tatverdächtige in dem am Hauptbahnhof befindlichen Schnellrestaurant. Aufgrund der Ladenschließung sollte der Mann dieses verlassen. Hiergegen weigerte er sich.

Beim Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizei zeigte sich der Mann von Beginn an aggressiv. Im weiteren Verlauf spuckte er einem Beamten auf die Schutzweste. Weiterhin überzog er die Beamten mit verbalen Beleidigungen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Gegen die Maßnahme wehrte sich der 40-Jährige vehement. Hierbei trat er gezielt gegen das Schienbein eines Beamten, verletzte diesen jedoch nicht.

Bei einer auf der Dienststelle durchgeführten Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser fünfmal wegen verschiedener Straftaten zum Zwecke der Ermittlung seines Aufenthaltes polizeilich gesucht wurde.

Den 40-Jährigen erwartet nun Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

Der Sachverhalt wurde durch die BodyCam der Beamten aufgezeichnet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell