BPOLI-KA: Körperliche Auseinandersetzung nach ungewollten Videoaufnahmen - Bundespolizei sucht Zeugen

Bruchsal Heidelsheim (ots) - Montagmorgen (20. Januar) gegen 10:20 Uhr kam es am Bahnhof Bruchsal-Heidelsheim zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 35-jährigen Frau. Der Rettungsdienst musste sie zur Behandlung in ein Krankenhaus einliefern. Die in Nigeria geborene Geschädigte hielt sich gemeinsam mit ihren zwei Kleinkindern am dortigen Gleis 1 auf, als es zunächst zu Streitigkeiten mit einem ...

mehr