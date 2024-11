Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: "Mission Completed": Lizenzübergabe an die Absolventen des 43. Ausbildungslehrgangs für Pilotinnen und Piloten des Bundes und der Länder

Sankt Augustin (ots)

Nach rund 720 Tagen, 5.220 Flugstunden und 580 Prüfungen haben heute insgesamt 33 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Bundespolizei und der Polizeien der Länder ihre Lizenzen als Berufshubschrauberpilotinnen und Berufshubschrauberpiloten erhalten.

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Leitender Polizeidirektor Torsten Hallmann, Leiter der Bundespolizei-Fliegergruppe, gemeinsam mit den Staffelleitern aus Bund und Ländern, den Absolventinnen und Absolventen die langersehnte Urkunde. Das Bundespolizeiorchester Hannover begleitete die feierliche Lizenzübergabe.

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs verstärken die neuen Berufshubschrauberpiloten und -pilotinnen der Bundespolizei sowie der Länderpolizeien ihre Heimatstaffeln und sichern deren ständige Einsatzbereitschaft. Die Absolventinnen und Absolventen stammen aus den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Der Vizepräsident der Bundespolizeidirektion 11 Jérôme Fuchs würdigte die Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 43. Ausbildungslehrgangs und sagte in diesem Zusammenhang: "Die fliegerisch-taktischen Fähigkeiten gewinnen in der Bewältigung nationaler und internationaler Bedrohungslagen weiter an Bedeutung. Um diesen gerecht zu werden, sind bestens ausgebildete und hochqualifizierte Piloten unerlässlich. Die neuen Pilotinnen und Piloten werden als wichtige Säule für die Sicherheitsarchitektur in Deutschland und darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag leisten."

Torsten Hallmann, Leiter der Bundespolizei-Fliegergruppe, ergänzte: "Unsere neuen Piloten werden nicht nur als Unterstützung in herausfordernden Einsätzen gebraucht, sondern werden auch ein unverzichtbarer Bestandteil unseres umfangreichen Einsatzspektrums. Sie stärken unsere Fähigkeit, in vielfältigen Szenarien schnell und effizient zu handeln."

Mit dem Abschluss dieser umfassenden Ausbildung sind die frisch lizenzierten Berufshubschrauberpiloten/-innen bestens vorbereitet, um in einer zunehmend komplexen Sicherheitslandschaft ihren Dienst zu leisten und somit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Hintergrund:

An der Luftfahrerschule für den Polizeidienst werden Polizeibeamte des Bundes und der Länder zu Pilotinnen und Piloten aus- und fortgebildet. Die Schule spielt hier eine zentrale Rolle bei der Ausbildung und Weiterqualifizierung, die im fliegerischen Dienst der Polizei notwendig ist.

Neben der Bundespolizei betreiben auch 13 Bundesländer eigene polizeiliche Luftfahrzeuge. Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden wird nicht nur die Effektivität und Effizienz im Einsatzbetrieb gesteigert, sondern auch die Entwicklung und Umsetzung gemeinsamer Sicherheitsstandards für den Betrieb von Polizeihubschraubern und -flugstaffeln in Deutschland gewährleistet.

Die Bundespolizei-Fliegergruppe der Bundespolizeidirektion 11 hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Zu ihr gehören der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst sowie die fünf Bundespolizei-Fliegerstaffeln (BPOLFLS) in Sankt Augustin bei Bonn, Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Blumberg bei Berlin und Fuhlendorf bei Hamburg.

Die Bundespolizei-Fliegergruppe fungiert als Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei sowie für andere Bundes- und Landesbehörden mit sicherheitsrelevanten Aufgaben. Darüber hinaus unterstützt sie auch internationale Behörden und Organisationen, wie die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Mit einer Flotte von derzeit 94 Hubschraubern verschiedener Gewichtsklassen ist die Bundespolizei-Fliegergruppe nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland und zählt zu den größten polizeilichen Flugdienstorganisationen weltweit.

Der operative Flugbetrieb der Bundespolizei-Fliegergruppe dient vor allem der Unterstützung der täglichen Aufgaben der Bundespolizei, wie der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, und trägt somit maßgeblich zur Sicherheitslage in Deutschland bei.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Flugdienstes der Bundespolizei. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

