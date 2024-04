POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall mit drei Autos und zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 22.04.2024 wurde in der Rosenstraße in Denzlingen der Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde der rechte Seitenspiegel ebenfalls beschädigt. Am Unfallort liegendes Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen mindestens 6 Jahre ...

mehr