POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 22.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 04.00 Uhr bis 14.45 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür eines blauen Dacia ein und entwendete eine im Fahrzeuginnenraum liegende Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, eine Bankkarte sowie Bargeld. Der entstandene Sachschaden an dem Dacia wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am gleichen Tag, in dem Zeitraum ...

