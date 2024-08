Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Überschlag bei Greifenthal + Reifen platt + Imbiss durchwühlt + Schwerverletzt nach Unfall + Kabeldiebe im Dillfeld + Diebe im Rewe + Radfahrerin stürzt in Hochelheim - Polizei sucht Zeugen +

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen-Greifenthal: Überschlag endet im Krankenhaus -

Nach einem Überschlag musste die Feuerwehr heute Morgen einen 59-jährigen Unfallfahrer aus seinem Polo befreien. Gegen 06.30 Uhr fuhr der Greifensteiner von Holzhausen in Richtung Greifenthal. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er mit seinem Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Nach seiner Befreiung durch die Feuerwehr übernahm eine Rettungswagenbesatzung die Erstversorgung seiner leichten Verletzungen und fuhr ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen rückten an und barg den völlig demolierten Polo. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Unfallstelle bis etwa 07.50 Uhr zeitweise voll gesperrt werden.

Eschenburg-Eibelshausen: Vier Reifen platt -

Unbekannte Vandalen vergriffen sich am Wochenende an den Reifen eines in der Hauptstraße geparkten Seat. Der schwarze Ibiza stand zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 42. Mit einem spitzen Gegenstand stach der Täter in die Flanken der Pneus. Ein Satz neuer Reifen wird den Besitzer rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Lahnau-Dorlar: Imbiss durchwühlt -

Ein Imbiss in der Atzbacher Straße rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Imbisses auf und stiegen ein. Sie durchwühlten den Thekenbereich und erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Blasbach: Unfall fordert Schwerverletzte -

Zwei Schwerverletzte sowie ein völlig demolierter BMW, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntagabend. Gegen 17.15 Uhr war der 22-jährige Fahrer eines BMW auf der Landstraße zwischen Hermannstein und Blasbach unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Ehringshäuser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und anschließend seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer und ein 23-jähriger Mitfahrer aus dem Landkreis Hannover trugen schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber landete und flog den Beifahrer in eine Klinik. Den Transport des Fahrers in ein Krankenhaus übernahm eine Rettungswagenbesatzung. Der BMW hat nur noch Schrottwert - den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Untersuchung des genauen Unfallherganges. Die Landstraße musste bis etwa 22.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Wetzlar: Stromkabel gestohlen -

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr bis Montagmorgen, gegen 06.00 Uhr suchten Unbekannte eine Baustelle im "Dillfeld" auf. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und ließen ein rund 600 Meter langes Stromkabel mitgehen. Zeugen, die die Täter am Wochenende im Dillfeld beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des rund 8.000 Euro teuren Kabels machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar-Nauborn: Diebe im Rewe -

Am Wochenende stiegen Diebe in die Büros des Rewe-Marktes in der Artur-Herzog-Straße ein. Die Täter rissen das Fenstergitter zu einem Bürofenster heraus, öffneten das Fenster und kletterten hinein. Im Inneren machten sie sich an einem Geldschrank zu schaffen und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Momentan gehen die Ermittler der Wetzlarer Polizei davon aus, dass sich die Täter am Sonntagmorgen, zwischen etwa 01.00 Uhr und 01.45 Uhr, am bzw. im Rewe-Markt aufhielten. Zeugen, die die Täter am frühen Sonntagmorgen am Markt beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Kriminalpolizei in Wetzlar zu melden.

Hüttenberg-Hochelheim: Nach Zusammenstoß mit Radfahrerin geflohen -

Am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, fuhr eine 90-jährige Radfahrerin auf der Hauptstraße von Dornholzhausen kommend in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Wetzlarer Straße bog ein Autofahrer von dieser auf die Hauptstraße ein, um auf der sich anschließenden Langgönser Straße weiterzufahren. Hierbei missachtete dieser zum einen das für ihn geltende Stop-Schild und zum anderen nahm er der betagten Radfahrerin die Vorfahrt. Aufgrund dieses überraschenden Fahrmanövers stürzte die Hüttenbergerin zu Boden. Ein anderer Autofahrer kam der Gestürzten zu Hilfe. Nach einem Hausarztbesuch folgten weitere Untersuchungen in der Ambulanz des Wetzlarer Klinikums. Die Seniorin trug eine leichte Kopfverletzung sowie Prellungen davon. Genauere Angaben zu dem flüchtigen Unfallwagen oder dessen Insassen kann die Hüttenbergerin nicht machen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fragt: Wer hat das Fahrmanöver des Flüchtigen und den anschließenden Sturz der Radfahrerin am Freitagmittag an der Einmündung der Wetzlarer Straße zur Hauptstraße beobachtet? Wer kann weitere Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell