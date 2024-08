POL-LDK: + Autohaus und Zoohandlung in Dillenburg durchwühlt + Autofahrerin übersieht Radfahrer in Wetzlar +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg

Dillenburg: Autohaus und Zoohandlung durchwühlt -

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen suchten Einbrecher ein Autohaus in der Kasseler Straße auf. Zwischen 16.30 Uhr und 08.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten in Büros nach Wertsachen. Ihnen fielen eine unbekannte Menge an Bargeld sowie Schlüssel in die Hände. Einen der erbeuteten Schlüssel nutzten die Täter, um die benachbarte Zoohandlung zu betreten. Auch hier durchwühlten sie Büros und den Kassenbereich. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten die Täter hier keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Kasseler Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Radfahrer übersehen -

Beim Auffahren auf die Ernst-Leitz-Straße übersah eine Hyundai-Fahrerin gestern Morgen einen Radfahrer. Der Biker trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. Gegen 09.50 Uhr wollte die 53-jährige Autofahrerin vom Gelände des neuen Rathauses auffahren. Hierbei übersah sie den 68-jährigen Radfahrer, der auf dem Gehweg - das Radfahren ist dort erlaubt - in Richtung Braunfels fuhr. Hyundai und Fahrrad stießen zusammen, der Wetzlarer stürzte zu Boden. Die in Heuchelheim lebende Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Wetzlarer lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ab.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell