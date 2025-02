POL-LB: Leonberg: Einbruch in Ramtel

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte eine 27-Jährige am Samstag (08.02.2025) in Malmsheim für einen Polizeieinsatz. Die junge Frau randalierte zunächst gegen 8.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Waldhornplatz, indem sie mit Lebensmitteln warf. Als sie zudem mehrere Mitarbeitenden bedrohte und bespuckte, ...

mehr