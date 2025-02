Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar - Siegelhausen: Verkaufsautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 1.500 Euro richteten unbekannte Personen an, die in der Nacht von Freitag (07.02.2025) 20:00 Uhr auf Samstag (08.02.2025) 08:00 Uhr in Sigelhausen einen in einer Holzhütte aufgestellten Verkaufsautomaten aufbrachen. Aus dem Automaten entwendeten sie die Geldkassette mit Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Geldbetrags. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

