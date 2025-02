Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am vergangenen Samstagmorgen (08.02.2025), gegen 09:00 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung am Marktplatz in Vaihingen an der Enz. Die Anwohner aus dem betroffenen sowie aus einem Nachbarhaus wurden sowohl von den eingesetzten Polizeikräften als auch von Kräften der Feuerwehr vorsorglich evakuiert. Der Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen, so dass ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden konnten. Verletzt wurde bei dem Brand den derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern aktuell an.

