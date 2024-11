Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontaktbeamter kontrolliert Einhaltung der Geschwindigkeit in Thandorf

Gadebusch (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 27.11., führte der zuständige Kontaktbeamte, Polizeihauptmeister Frank Dornfeld, in Zusammenarbeit mit einem Beamten des Polizeireviers Gadebusch Geschwindigkeitskontrollen in der Alten Dorfstraße in Thandorf durch.

Zuvor waren dort mehrere Hinweise zu Geschwindigkeitsübertretungen eingegangen. Innerhalb kurzer Zeit wurden zwölf Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 58 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Fahrzeugführerin muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 115 Euro und einem Punkt rechnen.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt seit Jahren als eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führt die Polizei in Nordwestmecklenburg deshalb täglich Verkehrskontrollen durch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell