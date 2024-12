Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Brandserie in Herbstein

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld nahmen am Mittwoch (11.12.) einen 44-Jährigen fest, der für insgesamt vier Brandstiftungen in Herbstein in Betracht kommt.

Ende April 2023 und zwischen Anfang September bis Ende Oktober dieses Jahres wurden in vier Nächten Heuballen auf landwirtschaftlichen Flächen in der Lanzenhainer Straße und der Jahnstraße angezündet. Der verursachte Gesamtsachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Glücklicherweise wurde in keinem der Fälle jemand verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde ein 44-jähriger Mann aus Herbstein als tatverdächtig identifiziert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen hatte das Amtsgericht Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 44-Jährigen erlassen. Bei der Vollstreckung des Beschlusses am Mittwoch (11.12.) wurde der Herbsteiner festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Brandstiftung in vier Fällen verantworten. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen die Hintergründe der Tat in persönlichen Streitigkeiten.

