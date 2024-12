Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.12.), gegen 9.55 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Neuenstein mit seinem Citroen die Konrad-Zuse-Straße in Richtung Frankfurter Straße. Währenddessen befuhr eine 57-jährige Frau aus Künzell mit ihrem Mercedes die Frankfurter Straße in Richtung Bad Hersfeld. Auf Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach der Kollision kam der 20-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lautertal. Am Dienstag (10.12.), gegen 7.45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Skoda Superb die Landesstraße von Lauterbach herkommend. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er aus ungeklärter Ursache an der Fahrbahnverengung am Ortseingang von Dirlammen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Anschließend prallte der Skoda gegen ein Straßennamenschild. Der Pkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.400 Euro.

Polizeistation Lauterbach

