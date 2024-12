Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Plane von Lkw beschädigt - Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bebra. Von einem grauen Audi A 6 entwendeten unbekannte Langfinger am Dienstag (10.12.), zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-KM 830". Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz am "Wiesenweg". An der Heckklappe des Audis entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Plane von Lkw beschädigt

Neuenstein. Die Planen von zwei Sattelaufliegern wurden in der Nacht zu Dienstag (10.12.) durch Unbekannte beschädigt. Die Langfinger schlitzten diese auf, um mitgeführte Ladung zu stehlen und verursachten dadurch rund 3.000 Euro Sachschaden. Aktuellen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Die Lkw-Gespanne waren auf dem Parkplatz "Am Pommer" auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Auf bislang nicht bekannte Weise sprengte ein Unbekannter am Dienstag (10.12.), gegen 14 Uhr, den in der Wand verbauten Briefkasten eines Mehrfamilienhauses im Hubertusweg. Dadurch wurde auch die Sprech- und Klingelanlage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.200 Euro. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Ein Zeuge beobachtete einen Mann mit roten Haaren, der mit einer gelben bzw. orangenen Steppjacke bekleidet war und sich mit einem E-Scooter vom Haus in Richtung Hainstraße entfernte. Ob diese Person mit der Sachbeschädigung in Verbindung steht, ist aktuell unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

