POL-OG: Neuried - Verkehrsunfall durch Dieselspur, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Am Montag kam es im Kreuzungsbereich L90/ B28 zu einer Kollision zwischen einer Scania-Sattelzugmaschine und einem Pkw, bei dem die Toyota-Fahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand. Die 40-jährige Pkw-Führerin befuhr gegen 13 Uhr die L90 von Kork kommend in Richtung Neumühl, als ein ihr vorausfahrender 36-jähriger Sattelzug-Lenker offenbar nach rechts in die ...

mehr