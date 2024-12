Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 35 - 68-jähriger Fahrer in Pkw eingeklemmt und schwer verletzt

Fulda (ots)

Hilders. Am frühen Mittwochmorgen (12.12.) kam es 00.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreisstraße 35, zwischen Hilders und Simmershausen. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus Hilders befuhr mit seinem Landrover Freelander die Zufahrtsstraße Im Bärenloch zur K 35. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Durch den Anprall schleuderte der Pkw anschließend in einen Graben und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch das Unfallgeschehen im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus dem Fahrzeugwrack. Der Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste die K 35 gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell