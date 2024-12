Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung - Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda. Am Samstagabend (07.12.) kam es gegen 18.35 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich des ZOB. Demnach fuhr eine Personengruppe mit einem Linienbus vom Heertorplatz in Richtung des Zentralen Omnibus Bahnhofes, als es nach aktuellen Informationen zu einem Streit mit einer im Bus befindlichen Frau kam. Als die Personengruppe den Bus am ZOB verließ, verletzte die Unbekannte einen 34-Jährigen durch Reizstoff und flüchtete. Der Mann wurde leicht verletzt und vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagen medizinisch versorgt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: schulterlange braune Haare, braune Augen, Anfang 20, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Mütze. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. Ein Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße war am Montag (09.12.), zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellen Erkenntnissen hebelten diese ein Kellerfenster auf der Rückseite des Hauses auf, wodurch sie ins Innere gelangten. Dort gelangten die Langfinger über den Flur zu einer Wohnung, zu dieser sie sich ebenfalls gewaltsam Zutritt verschafften. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

