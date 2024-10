POL-PDKL: Beutelspender angezündet

Herschweiler-Pettersheim (ots) - Am vergangenen Mittwoch kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in der Hauptstraße. Der Fahrer eines nicht näher beschriebenen PKW stieß dort beim Ein- oder Ausparken gegen einen bereits geparkten schwarzen Opel Mokka. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Fahrzeugführer von dem Parkplatz, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter ...

