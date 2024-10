Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneut Fensterscheiben bei Kirche eingeworfen

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich am späten Mittwochnachmittag wurden bei der evangelischen Kirche in der Kirchgasse erneut Fensterscheiben mit Steinen beschädigt. Bei drei Kirchenfenstern wurde mehrere Scheibensegmente mit Schottersteinen eingeworfen. Zeugen haben zur fraglichen Tatzeit auf dem Kirchengelände zwei Jungen gesehen, die sich gegenseitig mit Steinen bewarfen. Zwei Kirchenfenster waren Mitte September bereits in ähnlicher Art und Weise beschädigt worden. Ein Zusammenhang beider Taten ist anzunehmen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

