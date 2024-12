Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Minibagger von Baustelle gestohlen - Diebstahl von Alu-Profilen

Vogelsbergkreis (ots)

Minibagger von Baustelle gestohlen

Schotten. Zwischen Freitag (06.12.), gegen 16 Uhr, und Montag (09.12.), gegen 9 Uhr, begaben sich Unbekannte unbefugt auf ein Baustellengelände in der Straße "Am Tanzplatz" in Betzenrod. Von dort stahlen sie auf unbekannte Weise einen Minibagger der Marke Caterpillar im Wert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Alu-Profilen

Feldatal. Unbekannte begaben sich zwischen Montagabend (04.12.) und Dienstagabend (05.12.) unbefugt auf das Grundstück eines Metallbauunternehmens in der Straße "Auf den Biegen" und entwendeten von dort Alu-Profile im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell