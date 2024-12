Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges verursacht Choas auf dem Parkplatz "Seulingswald"

Friedewald (ots)

Am Montag (09.12.) gg. 20.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Seulingswald" an der BAB 4 in Fahrtrichtung Westen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Lkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 60-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzugs auf den Parkplatz auf, um dort seine Ruhezeit zu absolvieren. Bei der Fahrt über den Parkplatz stieß er mit drei sich auf dem Parkplatz befindlichen Lkw zusammen. Diese wurden zum Teil erheblich beschädigt. Nachdem dem letzten Zusammenstoß war der Sattelzug nicht mehr fahrbereit und blockiert die Ausfahrt des Parkplatzes. Da bei dem Fahrer des polnischen Sattelzugs der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Glückerweise kam es bei dem Unfall zu keinem Personenschaden. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld, musste ein Abschleppdienst hinzugezogen werden. Der Parkplatz "Seulingswald" war für mehrere Stunden blockiert und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

