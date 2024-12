Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Mülltonnenbrand

Lauterbach. Am Sonntag (08.12.), gegen 18 Uhr, kam es in der Straße "Am Eichberg" aus bislang unbekannter Ursache zum Brand von drei Müllcontainern, die auf einer von Holzpalisaden umgebenen Abstellfläche standen. Sowohl eine weitere sich dort befindliche vierte Mülltonne als auch die Palisaden wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr Lauterbach löschte den Brand zeitnah, sodass eine Gefährdung für Personen oder umstehende Gebäude zu keiner Zeit bestand. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.600 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell