POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Wechselfallenschwindel - Kennzeichen entwendet - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Einbruch in Wohnhaus

Heringen. Zwischen Donnerstagmittag (05.12.) und Freitagmittag (06.12.) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Obere Goethestraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wechselfallenschwindel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (04.12.), gegen 17 Uhr, kam es in einem Bad Hersfelder Spezialitätenladen in der Klausstraße und am Donnerstag (05.12.), gegen 11.30 Uhr, in einem Haarstudio in der Benno-Schilde-Straße zu Trickbetrügereien. In beiden Fällen täuschte nach aktuellen Erkenntnissen eine Frau vor, einen Artikel erwerben zu wollen. Sie überreichte demnach jeweils einen 200-Euro-Geldschein und begann über den Preis des Artikels zu verhandeln. Schließlich verlangte die Frau den Geldschein zurück, nachdem die Preisverhandlungen ausgeschlossen wurden - behielt jedoch unbemerkt Wechselgeld ein.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine 49-jährige Frau aus Philippsthal (Werra) als tatverdächtig identifiziert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Von einem weißen VW Touran entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (06.12.) und Samstagmorgen (07.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "KU-I 170". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Vitalisstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter durch Planenschlitzer entwendet

Ronshausen. In der Nacht zu Samstag (07.12.) machten sich Unbekannte an einem Sattelauflieger auf dem Parkplatz Seulingswald an der A 4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Hönebach und Friedewald zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen entwendeten sie von der Ladefläche des Aufliegers unbemerkt eine noch unbekannte Anzahl an E-Scootern. An der Plane des Aufliegers entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Schenklengsfeld. Ein Zeuge informierte am Sonntag (08.12.), gegen 14.35 Uhr, die Polizei über einen Aufkleber an dem Mast eines Verkehrsschildes in der Landecker Straße in Oberlengsfeld. Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnten kurz darauf einen Aufkleber mit verfassungswidrigen Kennzeichen feststellen und rückstandslos entfernen. Es wurden entsprechende Ermittlungen wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

