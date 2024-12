Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der K 84

B 275 bei Lauterbach - 17-jähriger Insasse gestorben

Ergänzung zu Verkehrsunfall am 08.12.2024, gegen 19.00 Uhr

Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Abend bei Lauterbach ereignet hat, wurden alle vier Insassen schwer verletzt. Neben dem 18-jährigen Fahrer befanden sich noch zwei 17-jährige männliche Personen und eine 16-jährige junge Frau im Fahrzeug. Der 17-jährige Beifahrer verstarb in der Nacht in Folge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

