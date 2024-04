POL-NI: Steyerberg- Diebstahl am Feuerwehrgerätehaus

Nienburg (ots) - (Oth) In der Nacht von Dienstag, 17:00 Uhr, auf Mittwoch, den 17.04.2024, 07:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Landhandel in Leese ein. Dort entwendeten sie Waren in einem hohen, fünfstelligen Bereich. Die Polizei Stolzenau hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05761/9020-0 zu ...

mehr