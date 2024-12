Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörsen aus Pkw entwendet - Scheunenbrand in Hünfeld - Einbrüche in Wohnhäuser - Citroen C4 Cactus und E-Scooter entwendet

Geldbörse aus Pkw entwendet

Fulda. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagabend (05.12.) und Freitagmorgen (06.12.) eine Geldbörse aus der Mittelkonsole eines VW Touran. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Leitmeritzer Straße geparkt. Anschließend buchten die Langfinger unerlaubt Geld vom Konto des Geschädigten ab.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit - Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!)

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Geldbörse entwendet

Fulda. Unbekannte Langfinger nutzten einen unbeobachteten Moment, um am Freitag (06.12.), zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, eine Geldbörse mit Bargeld aus dem Innenraum eines Lkw zu entwenden. Das Fahrzeug des Herstellers "Iveco" war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rosengarten" geparkt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Künzell-Bachrain

Kennzeichen entwendet

Citroen C4 Cactus entwendet

Künzell. Ein brauner Citroen C4 Cactus wurde zwischen Samstagabend (07.12.) und Sonntagmittag (08.12.) von unbekannten Tätern entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Privatgrundstück in der Albert-Einstein-Straße in Pilgerzell und hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Ersatzschlüssel nicht im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs aufbewahren - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Scheunenbrand in Hünfeld

Hünfeld. Am Samstagabend (07.12.) kam es gegen 18.55 Uhr zum Brand einer Scheune in der Sandackerstraße in Dammersbach. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hünfeld, Dammersbach, Großenbach, Mackenzell, Kirchhasel, Michelsrombach sowie Schlitz und Fulda. Trotz der sofort eingeleiteten Löscharbeiten, wurde ein Großteil der Scheune durch die Flammen vollends zerstört. Im Zuge der Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 80.000 Euro.

