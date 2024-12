Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall bei Lauterbach

Lauterbach (ots)

Auf der Kreisstraße 84 kam es am Sonntagabend (08.12.), gegen 18.50 Uhr, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger aus Lauterbach mit einem Ford Fiesta auf der K 84 von Rudlos kommend in Richtung B 275 unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Alle vier Insassen - darunter zwei 17-Jährige und eine 16-Jährige (alle aus Lauterbach) - wurden schwer verletzt und kamen mittels Rettungswagen beziehungsweise Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser. Der 17-jährige Beifahrer erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch am Abend im Krankenhaus verstarb.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die K84 streckenweise voll gesperrt. Auch zwei Rettungshubschrauber waren vor Ort. Zudem wurden zur Klärung der Unfallursache auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen Gutachter hinzugezogen. Am Ford Fiesta entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf rund 12.000 Euro beläuft.

Julissa Sauermann

