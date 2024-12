Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

Tankstellenüberdachung beschädigt

Ulrichstein. Am Freitag (05. 12.), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Lkw der Marke MAN ein Tankstellengelände in der Ohmstraße. Dabei unterschätzte er die Höhe seines Fahrzeugs mit Spezialaufbau und stieß mit dem Aufbau gegen die Überdachung der Tankstelle. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Lauterbach. Am Freitag (06.12.), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Volvo V50 die Bundesstraße von Maar kommend in Richtung Lauterbach. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem VW Passat auf. Bei dem Unfall verletzte sich die 24-jährige Beifahrerin in dem Volvo leicht. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Auffahrunfall im Einmündungsbereich

Grebenhain. Am Freitag (06.12.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Opel Omega die Ilbeshäuser Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 35-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Audi A6 Avant auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Frischborn. Am Sonntag (08.12.), gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad der Marke Bergamont den Vulkanradweg von Herbstein herkommend in Richtung Blitzenrod. Kurz vor der Zentralstation verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Poliizeistation Lauterbach

