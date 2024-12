Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzten Zweiradfahrer

Hünfeld (ots)

Am 09.12.2024 gegen 18:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Burghauner, zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius, mit seinem Leichtkraftrad die Hersfelder Straße in Hünfeld in Richtung Niedertor. Ein 64-jähriger Eiterfelder wollte mit seinem Seat vom Wiesenfelder Weg aus nach links auf die Straße Niedertor abbiegen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den Zweiradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Burghauner und sein Sozius stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Durch einen angeforderten Rettungswagen wurden die beiden jungen Männer in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, PHK Holland-Letz

