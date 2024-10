POL-MFR: (1044) Drogenhändler festgenommen

Erlangen (ots) - Zwei bislang Unbekannte verschafften sich am Montagvormittag (07.10.2024) unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung in Erlangen-Bruck und entwendeten Bargeld. Eine 87-jährige Frau aus der Jäckelstraße ließ um 11:00 Uhr einen falschen Heizungsableser in ihre Wohnung. Während dieser die ...

