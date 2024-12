Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Sprengung von Süßigkeiten- und Greifarm-Spielautomat

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Hauneck. Unbekannte Täter versuchten sich zwischen Freitagnachmittag (06.12.) und Samstagabend (07.12.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Döllwiesen" zu verschaffen, indem sie an einer Tür hebelten. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bad Hersfeld. Durch unbekannte Täter wurde mittels schwarzer Sprühfarbe unter anderem ein Hakenkreuz auf die Hochbrücke in der Breitenstraße gesprüht. Die Schmiererei wurde am Montag (09.12.), gegen 15 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sprengung von Süßigkeiten- und Greifarm-Spielautomat

Bad Hersfeld. Am frühen Dienstagmorgen (10.12.), gegen 1.40 Uhr, kam es in einem rund um die Uhr geöffneten Kiosk in der Breitenstraße zur Sprengung eines Süßigkeiten- und eines Greifarm-Spielautomaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen führten zwei unbekannte Täter die Explosion der beiden Automaten durch noch unbekannte Sprengkörper herbei. Hierdurch wurde neben den beiden Automaten auch eine Glasfront des Kiosks beschädigt. Entwendet wurde aktuellen Informationen nach nichts. Die Feuerwehr Bad Hersfeld löschte einen aufgrund der Verpuffung entstandenen Schwelbrand zeitnah, sodass eine Gefährdung für andere Personen zu keinem Zeitpunkt bestand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- Täter 1:

augenscheinlich männlich, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, Jeans, schwarzen Schuhen und hellen Handschuhen

- Täter 2:

augenscheinlich männlich, kräftigere Statur, bekleidet mit einer im Brustbereich roten und ansonsten schwarzen Kapuzenjacke, schwarzen Hose, weißen Schuhen und hellen Handschuhen.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

