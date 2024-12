Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Rotenburg und Alheim

Hersfeld-Rotenburg

Alheim. Im Kreuzungsbereich der B 83 und der L3253 kam es am Dienstag (10.12.), gegen 10.40 Uhr, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem eine 74-Jährige tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 32-Jähriger aus Alheim mit einem BMW X3 auf der B 83 von Rotenburg kommend in Richtung Alheim unterwegs. Eine 74-jährige Frau aus Rotenburg befuhr mit einem Renault Captur die L 3253 aus Richtung Alheim-Hergershausen kommend in Richtung B 83. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 74-Jährige so schwer verletzt, dass sie trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren die B 83 sowie die L 3253 streckenweise voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen und die Sicherstellung der Fahrzeuge veranlasst. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

