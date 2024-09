LPI-GTH: Drogentest positiv

Gotha (ots) - Am Wochenende betraten bislang unbekannte Täter ein nicht umzäuntes Firmengelände in der Burbachstraße. In der Folge entwendeten sie Kabel im Wert von circa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha unter 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0228079/2024 entgegen. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

