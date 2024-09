Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeige wegen wiederholter Trunkenheit im Verkehr

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein 22-Jähriger mit seinem Audi in Wakltershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter Einfluss alkoholischer Getränke sowie berauschender Mittel fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. In Rahmen der weiteren Prüfung wurde bekannt, dass der Fahrer bereits in der Nacht auf den 31.08.2024 im Bereich Waltershausen wegen eines Verkehrsdeliktes polizeilich auffiel. Auch bei dieser Fahrt stand er mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab seinerzeit rund 2,3 Promille. Die Beamten der Autobahnpolizei untersagten ihm daher das Führen von Kraftfahrzeugen. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurden nun weitere Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (mla)

