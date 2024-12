Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.12.), gegen 12.10 Uhr, befuhren ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankfurt/M. und ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Burghaun in dieser Reihenfolge hintereinander die B27 aus Richtung Picasso-Kreuzung in Richtung "Lomo"-Kreuzung. Als der 27-Jährige verkehrsbedingt abbremste, fuhr der 22-Jährige auf diesen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.12.), gegen 17.40 Uhr, fuhr eine unbekannte Fahrzeugführerin rückwärts aus einer Parkbucht in der Heinrich-von-Stephan-Str. und kollidierte mit dem Pkw einer 31-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Laut Zeugenaussage stieg die Unfallverursacherin aus ihrem Pkw, sah sich den Schaden an, stieg wieder in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Pkw auf Kundenparkplatz beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Niederaula. Am Samstag (07.12.), in der Zeit von 11.45 Uhr und 12.30 Uhr, parkte ein 62-jähriger Mann seinen schwarzen VW Passat, ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Schlitzer Straße. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er auf der rechten Seite des Fahrzeughecks Beschädigungen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug des 62-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Von der Fahrbahn abgekommen

Heringen. Am Sonntag (08.12.), gegen 5.30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Dankmarshäuser Straße in Richtung Felsenstraße. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einer Grundstücksmauer. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und zwecks weiterer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht bestand, dass die 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Leicht verletzte Person nach Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (08.12.), gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Sorga. An der Lomo-Kreuzung hielt ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra an der rot zeigenden Ampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der der 87-Jährige auf das vor ihm wartende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 87-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Bad Hersfeld

Alleinunfall

Neuenstein. Am Montag (09.12.), gegen 14.50 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem Mitsubishi die B 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein/Aua. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam sie in Höhe der Abfahrt in die Straße "Lingenfeld" nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Von dort prallte sie nach rechts ab, kollidierte leicht mit der gegenüberliegenden Schutzplanke und kam schließlich zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.100 Euro.

Polizeistation Rotenburg

