Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda - Zeugenaufruf

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra - Am Montag (09.12.) in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.55 Uhr wurde ein Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes in der Bebritstraße in Bebra beschädigt. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen den parkenden Mercedes Sprinter und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: PHK Möller - Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell