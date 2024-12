Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Harmerzer Straße im Stadtteil Harmerz brachen Unbekannte am Mittwoch (11.12.), zwischen 16.30 Uhr und 22.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich auf und durchsuchten danach die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von rund 500 Euro und hinterließen etwa 1.100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. Am Mittwoch (11.12.), zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "Roter Graben" in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Dazu kletterten die Täter über eine Leiter auf einen Balkon und hebelten die Tür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Informationen wurde nichts gestohlen. Außerdem hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und stahlen Bargeld aus den Räumlichkeiten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Künzell. Im Oberauweg im Ortsteil Wissels brachen Unbekannte am Mittwoch (11.12.), zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses auf und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

